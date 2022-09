Bologna | Skorupski | 'Szczesny? È un rivale Voglio batterlo e sogno di giocare in Qatar'

CalcioNews24 : ??#Skorupski e la rivalità con #Szczesny in Nazionale e le stagioni a #Bologna ?? - VELOSPORT1960 : - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: #Skorupski: 'Il #Bologna vale di più. Szczesny amico-rivale, ma ora voglio batterlo' #JuveBologna - sportli26181512 : Skorupski: 'Il Bologna vale di più. Szczesny è un rivale, ora voglio batterlo': Skorupski: 'Il Bologna vale di più.… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Skorupski: 'Il #Bologna vale di più. Szczesny amico-rivale, ma ora voglio batterlo' #JuveBologna -

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Lukasz, portiere del, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando dell'imminente partita contro la Juve: ' Szczesny Né un nemico né un amico. Un rivale. In nazionale ...Lukasz, allenatore del, ha parlato della stagione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Lukasz, allenatore del, ha parlato della stagione ai microfoni de La Gazzetta ... Skorupski: "Il Bologna vale di più. Szczesny è un rivale, ora voglio batterlo" Dal big match del Meazza tra Inter e Roma a Juve-Bologna passando per Napoli-Torino e Lazio-Spezia. Il Milan fa visita all'Empoli mentre l'Atalanta ospita la Fiorentina: il programma completo ...Lukasz Skorupski, portiere del Bologna, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando dell'imminente partita contro la Juve: "Szczesny Né un nemico né un amico. Un rivale. In nazion ...