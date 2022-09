Bollicine & Volpe: al FAM di Desenzano la nuova tappa del Novella Party Night (Di venerdì 30 settembre 2022) Novella Party Night al FAM L’ultima tappa del Novella Party Night si è tenuta al FAM di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Madrina della serata è stata Adriana Volpe, scortata dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi e da tanti altri amici. Come Mila Suarez, ex gieffina che compare nelle foto che trovate L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 30 settembre 2022)al FAM L’ultimadelsi è tenuta al FAM didel Garda, in provincia di Brescia. Madrina della serata è stata Adriana, scortata dal direttore di2000 Roberto Alessi e da tanti altri amici. Come Mila Suarez, ex gieffina che compare nelle foto che trovate L'articolo proviene da2000.

Novella_2000 : Bollicine & Volpe: al FAM di Desenzano la nuova tappa del Novella Party Night - zazoomblog : Bollicine & Volpe: a FAM di Desenzano la nuova tappa del Novella Party Night - #Bollicine #& #Volpe:… - quemadator221 : @teoxandra Bollicine rosè..mmmmm Franciacorta, Prosecco...Santeroooooo??? Io dopo le 19 vado x me le 18 ancora è post prandiale ?????? - carmelo_lipari : @NinaRicci_us Per fortuna che quella che tocca non è una rana della foresta amazzonica, altrimenti dopo il primo to… - Cinzia242 : RT @romatoday: Sfizi e bollicine: apre una 'Cicchetteria di quartiere' -