Bollette: luce +59%, intervento Arera evita raddoppio (Di venerdì 30 settembre 2022) "Con un intervento straordinario, ritenuto necessario per le condizioni di eccezionale gravità della situazione, l'Arera limita l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica per le famiglie ancora in tutela e, pur rimanendo su livelli molto alti, evita il raddoppio - comunica in una nota l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) -. L'intervento eccezionale dell'Autorità per il quarto trimestre del 2022, che si somma agli interventi del Governo, pur non essendo in grado di limitare gli aumenti, ha ridotto al +59% l'aumento del prezzo di riferimento dell'energia elettrica per la famiglia tipo in tutela". "I prezzi all'ingrosso del gas - afferma Arera -, giunti a livelli abnormi negli ultimi mesi a causa del perdurare della guerra in ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 30 settembre 2022) "Con unstraordinario, ritenuto necessario per le condizioni di eccezionale gravità della situazione, l'limita l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica per le famiglie ancora in tutela e, pur rimanendo su livelli molto alti,il- comunica in una nota l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente () -. L'eccezionale dell'Autorità per il quarto trimestre del 2022, che si somma agli interventi del Governo, pur non essendo in grado di limitare gli aumenti, ha ridotto all'aumento del prezzo di riferimento dell'energia elettrica per la famiglia tipo in tutela". "I prezzi all'ingrosso del gas - afferma-, giunti a livelli abnormi negli ultimi mesi a causa del perdurare della guerra in ...

