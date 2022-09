Bollette, la stangata non è per tutti: chi avrà i nuovi aumenti e il nuovo decreto di Meloni in arrivo (Di venerdì 30 settembre 2022) Una stangata ma non per tutti. Dal primo ottobre saranno 7 milioni le famiglie che vedranno aumentare del 59% il costo della bolletta dell’energia elettrica. E dal 632 euro l’anno del 2021 si troveranno ora a pagarne 1.322. Sono coloro che hanno un contratto nel mercato tutelato. Mentre per il gas bisognerà aspettare i primi giorni del mese. Per sapere di quanto ancora aumenterà. Ma mentre la Germania vara il suo personale “Whatever it takes” sull’energia, anche l’Italia si prepara a fare altrettanto. Una telefonata tra Mario Draghi e Giorgia Meloni ieri è servita a studiare il primo decreto del nuovo governo. Che avrà una dotazione di 25 miliardi. E una moratoria sui debiti di famiglie e imprese. Ma la nuova premier in pectore vuole anche chiedere aiuto a Bruxelles. Per evitare lo ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 settembre 2022) Unama non per. Dal primo ottobre saranno 7 milioni le famiglie che vedranno aumentare del 59% il costo della bolletta dell’energia elettrica. E dal 632 euro l’anno del 2021 si troveranno ora a pagarne 1.322. Sono coloro che hanno un contratto nel mercato tutelato. Mentre per il gas bisognerà aspettare i primi giorni del mese. Per sapere di quanto ancora aumenterà. Ma mentre la Germania vara il suo personale “Whatever it takes” sull’energia, anche l’Italia si prepara a fare altrettanto. Una telefonata tra Mario Draghi e Giorgiaieri è servita a studiare il primodelgoverno. Cheuna dotazione di 25 miliardi. E una moratoria sui debiti di famiglie e imprese. Ma la nuova premier in pectore vuole anche chiedere aiuto a Bruxelles. Per evitare lo ...

