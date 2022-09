Bollette, ecco quanto saliranno da ottobre (Di venerdì 30 settembre 2022) Famiglie e imprese italiane con contratto nel mercato tutelato per l'energia elettrica avranno un rialzo del 59%. Sarebbe stato del 100% senza l'intervento dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e del governo. Una famiglia tipo a fine anno potrebbe arrivare a spendere 1.322 euro nel 2022 rispetto ai 632 del 2021 Leggi su vanityfair (Di venerdì 30 settembre 2022) Famiglie e imprese italiane con contratto nel mercato tutelato per l'energia elettrica avranno un rialzo del 59%. Sarebbe stato del 100% senza l'intervento dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e del governo. Una famiglia tipo a fine anno potrebbe arrivare a spendere 1.322 euro nel 2022 rispetto ai 632 del 2021

