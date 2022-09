Bollette: da domani elettricità +59 per cento Arera: spesa per famiglia tipo da 632 euro dello scorso anno a 1322 (Di venerdì 30 settembre 2022) L’Agenzia per l’energia e le reti ha comunicato ieri i nuovi parametri. Il prossimo trimestre, che inizierà domani, vedrà un aumento del 59 per cento del costo dell’energia elettrica, rispetto al trimestre in corso. Ciò per gli utenti del mercato tutelato. Nei prossimi giorni la comunicazione riguarderà la bolletta del gas e si prospetta un aumento del 70 per cento circa. L'articolo Bollette: da domani elettricità +59 per cento <small class="subtitle">Arera: spesa per famiglia tipo da 632 euro dello scorso anno a 1322</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 30 settembre 2022) L’Agenzia per l’energia e le reti ha comunicato ieri i nuovi parametri. Il prossimo trimestre, che inizierà, vedrà un aumento del 59 perdel costo dell’energia elettrica, rispetto al trimestre in corso. Ciò per gli utenti del mercato tutelato. Nei prossimi giorni la comunicazione riguarderà la bolletta del gas e si prospetta un aumento del 70 percirca. L'articolo: da+59 per perda 632 proviene da Noi Notizie..

insonniagate : Comunque da domani guarderò alle bollette sentendomi un po’ anche io Ginevra Lamborghini difronte alla pompa di benzina #gfvip - Tiziana99531862 : @Frizzante1 @verso_il_fronte Sempre che riescano a formare il governo, e non caschi prima, visto che sta per piover… - 1Koyaanisqatsi : @drndbl @rolfetta Quando Putin ogni giorno a livello politico-propagandistico e di guerra ibrida, sta stringendo un… - CommentatoreDi : @isabenanti I miei lavorano entrambi,ma questo mese tra bollette,mutuo ed aumento dei costi non sono arrivati a far… -