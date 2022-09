Bocciati tutti gli uomini del presidente: De Luca salva solo il figlio. In Campania Pd al 16% (Di venerdì 30 settembre 2022) Una sconfitta clamorosa. Eppure non rilevata dalla stampa nazionale, che l’ha infatti confinata nelle sue edizioni locali. Parliamo di Vincenzo De Luca, o’ Sceriffo, il super-irascibile governatore della Campania. Il voto di domenica si è rivelato per lui e per il suo ramificatissimo sistema di potere un vero bagno di sangue. Tanto che gli anti stanno già alzando il tono della voce per far arrivare a Roma il loro grido di dolore. Per la verità lo ha fatto anche lui, in omaggio al vecchio principio che la miglior difesa è l’attacco. Infatti ha già tuonato contro il Pd nazionale accusandolo di scarso radicamento territoriale, di distanza dai problemi veri dei cittadini e di aver catapultato sui territori gente di fuori. Non è che però sia andata meglio ai suoi candidati. Non eletto neppure il vice di De Luca in Regione A cominciare dal ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 settembre 2022) Una sconfitta clamorosa. Eppure non rilevata dalla stampa nazionale, che l’ha infatti confinata nelle sue edizioni locali. Parliamo di Vincenzo De, o’ Sceriffo, il super-irascibile governatore della. Il voto di domenica si è rivelato per lui e per il suo ramificatissimo sistema di potere un vero bagno di sangue. Tanto che gli anti stanno già alzando il tono della voce per far arrivare a Roma il loro grido di dolore. Per la verità lo ha fatto anche lui, in omaggio al vecchio principio che la miglior difesa è l’attacco. Infatti ha già tuonato contro il Pd nazionale accusandolo di scarso radicamento territoriale, di distanza dai problemi veri dei cittadini e di aver catapultato sui territori gente di fuori. Non è che però sia andata meglio ai suoi candidati. Non eletto neppure il vice di Dein Regione A cominciare dal ...

