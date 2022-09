Blonde n.1 su Netflix, ma per gli utenti è "sessista", "crudele" e "uno dei film più detestabili mai fatti" (Di venerdì 30 settembre 2022) Tutti parlano di Blonde, il biopic su Marilyn Monroe con Ana De Armas è il film più visto su Netflix e anche uno dei più criticati. Dopo l'uscita in streaming, Blonde è schizzato al primo posto nella classifica dei prodotti più visti su Netflix, ma fioccano le critiche degli utenti che lo hanno definito "sessista", "crudele" e "uno dei film più detestabili mai fatti". Qui trovate la nostra recensione di Blonde. Il film, che ha debuttato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia 2022, si è guadagnato una standing ovation di ben 11 minuti alla fine della proiezione in Sala Grande a Venezia 2022, dove il film è stato presentato in Concorso. ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 settembre 2022) Tutti parlano di, il biopic su Marilyn Monroe con Ana De Armas è ilpiù visto sue anche uno dei più criticati. Dopo l'uscita in streaming,è schizzato al primo posto nella classifica dei prodotti più visti su, ma fioccano le critiche degliche lo hanno definito "", "" e "uno deipiùmai". Qui trovate la nostra recensione di. Il, che ha debuttato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia 2022, si è guadagnato una standing ovation di ben 11 minuti alla fine della proiezione in Sala Grande a Venezia 2022, dove ilè stato presentato in Concorso. ...

