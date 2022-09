Berlusconi, Marta Fascina e il regalo di compleanno che toglie il fiato: «Amore, ti amo» (Di venerdì 30 settembre 2022) Una mongolfiera piena di palloncini rossi a forma di cuore e un maxi striscione con la scritta ‘Buon compleanno Amore, ti amo, Marta’, portato in cielo da un aereo ultraleggero. Questa la ‘dichiarazione d’Amore’ di Marta Fascina per Silvio Berlusconi, che oggi compie 86 anni. Un messaggio di auguri speciale, ‘filmatò in un video diffuso sui social, che il Cav commenta così: «Guardate che sorpresa, che bel regalo ho ricevuto! Grazie a tutti per gli auguri!», il commento dell’ex premier sui social. SILVIO Berlusconi, LA SORPRESA DI Marta Fascina PER IL SUO compleanno La clip di 49 secondi inizia con l’arrivo nel giardino di Arcore a bordo di una golf-car, insieme alla ‘quasi mogliè ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 30 settembre 2022) Una mongolfiera piena di palloncini rossi a forma di cuore e un maxi striscione con la scritta ‘Buon, ti amo,’, portato in cielo da un aereo ultraleggero. Questa la ‘dichiarazione d’’ diper Silvio, che oggi compie 86 anni. Un messaggio di auguri speciale, ‘filmatò in un video diffuso sui social, che il Cav commenta così: «Guardate che sorpresa, che belho ricevuto! Grazie a tutti per gli auguri!», il commento dell’ex premier sui social. SILVIO, LA SORPRESA DIPER IL SUOLa clip di 49 secondi inizia con l’arrivo nel giardino di Arcore a bordo di una golf-car, insieme alla ‘quasi mogliè ...

