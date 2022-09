Berlusconi e il compleanno in famiglia: la torta a quattro piani ricorda le “quattro vite” del leader di Forza Italia – Video (Di venerdì 30 settembre 2022) Cena di compleanno in famiglia per Silvio Berlusconi che ha riunito ieri sera ad Arcore i figli, i nipoti, gli amici e alcuni collaboratori storici, tra cui Fedele Confalonieri, Gianni Letta e Adriano Galliani, per festeggiare i suoi 86 anni. Moltissime le telefonate di auguri ricevute dall’ex premier nel corso della giornata tra cui quelle di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. “Protagonista” dei festeggiamenti anche una torta speciale a quattro piani, che riassume le “quattro vite” di Berlusconi: nell’edilizia, nella televisione, in politica e nel calcio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Cena diinper Silvioche ha riunito ieri sera ad Arcore i figli, i nipoti, gli amici e alcuni collaboratori storici, tra cui Fedele Confalonieri, Gianni Letta e Adriano Galliani, per festeggiare i suoi 86 anni. Moltissime le telefonate di auguri ricevute dall’ex premier nel corso della giornata tra cui quelle di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. “Protagonista” dei festeggiamenti anche unaspeciale a, che riassume le “” di: nell’edilizia, nella televisione, in politica e nel calcio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

