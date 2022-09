Berlusconi, dolce sorpresa della compagna per il suo compleanno | VIDEO (Di venerdì 30 settembre 2022) Silvio Berlusconi ha compiuto ieri 86 anni. La compagna Marta Fascina lo ha omaggiato con una mongolfiera, dei cuori rossi e una dolce dedica. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 30 settembre 2022) Silvioha compiuto ieri 86 anni. LaMarta Fascina lo ha omaggiato con una mongolfiera, dei cuori rossi e unadedica.

infoitinterno : La dolce sorpresa di Marta Fascina per il compleanno del “quasi marito” Silvio Berlusconi - MarcoStac : Sono molto deluso che nessuno abbia capito che il regalo a Berlusconi di cui tutti parlano era in realtà un omaggio… - infoitinterno : Alba Parietti: la dolce dedica a Silvio Berlusconi per il compleanno - Dolce_per_ : RT @siriomerenda: disponibile per feste private, cerimonie, compleanni... #Berlusconi #DiMaio #Fascina #Silvio - PaolaPascucci6 : @INGFiore2 @berlusconi Si godono , su yna panchina,il dolce far niente pagato da noi. -