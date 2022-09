Berlino risponde a Draghi | «Italia è amica | da noi solo un freno ai prezzi del gas» Scholz sulla vittoria di Meloni | «Consiglio di rispettare le regole Ue»

(Di venerdì 30 settembre 2022) La Germania difende il suo piano per frenare il prezzo del gas. Dopo le indiscrezioni circolate nelle scorse orerabbia del premier Mario, il governo tedesco tira drittopropria ricetta contro il caro energia. «La Germania ha introdotto unal prezzo del gas e questo non ha nulla a che fare con il price cap», ha chiarito il portavoce del ministro dell’Economia tedesco. Ieri, il cancelliere Olafha annunciato un maxi-investimento da 200 miliardi per frenare il prezzo del gas, pur continuando a opporre resistenza a Bruxelles per l’approvazione di un price cap europeo. Una «fuga in avanti» che ha fatto irritare il governono, da mesi impegnato a trovare un accordo fra tutti i Paesi membri per adottare una politica comune. La Germania tira dritto: ...

GeminiLol1 : @gabri1903 @MarcoFattorini @nelloscavo Putin è il CEO di un distributore di benzina, con un esercito privato e qual… -

Non solo: il piano annunciato dapotrebbe configurarsi come un aiuto di Stato . Sulla questione si è espressa oggi anche la Commissione Europea , che ha sottolineato come spetti proprio agli ...Draghi e Meloni sulla stessa onda sul fronte energia, ma Matteo Salvini la pensa diversamente RomaA poche ore dalla conferenza stampa nella quale Olaf Scholz annuncia un pacchetto da 200 miliardi per aiutare famiglie e imprese contro l'aumento del costo dell'energia e che ...I ministri europei dell'Energia hanno raggiunto un accordo politico sulle misure per mitigare gli alti prezzi dell'elettricità: taglio dei consumi, tetto agli extra-ricavi per ...Roma risponde alla fuga in avanti di Berlino sul price cap nazionale sul gas. Passano poche ore dalla conferenza stampa nella quale Olaf Scholz ...