Berardi-Juventus | finalmente ci siamo | accelerazione improvvisa

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 30 settembre 2022) Sembrano esserci delle novità sul possibile trasferimento dialla; cerchiamo di capire gli sviluppi. La, nel corso dell’ultima sessione di mercato, ha rinforzato il reparto offensivo con gli arrivi di Di Maria e Kostic; il primo, tolta la grande prestazione contro il Sassuolo (gol e assist), sta faticando a dimostrare con continuità il suo altissimo livello e questo, probabilmente, sia per un problema accusato alla prima giornata sia per una condizione fisica non ancora eccellente. Diverso il discorso per l’ex Eintracht Francoforte a cui serve leggermente più tempo per ambientarsi nel calcio italiano e nel sistema di gioco dei bianconeri. Anche per questo la società sembra pronta a chiudere per. AnsafotoIn questa sessione di mercato abbiamo visto il Sassuolo privarsi di due gioielli ...