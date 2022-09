Benevento: mister Cannavaro punta tre azzurri per il mercato invernale (Di venerdì 30 settembre 2022) Fabio Cannavaro punta tre giovani talenti del Napoli In casa Benevento si pensa già a rinforzare la rosa. Il portale SerieBnews.it riferisce che Fabio Cannavaro, … L'articolo proviene da Forzazzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 30 settembre 2022) Fabiotre giovani talenti del Napoli In casasi pensa già a rinforzare la rosa. Il portale SerieBnews.it riferisce che Fabio, … L'articolo proviene da Forz.net.

TV7Benevento : ARTELESIA, GLI ATTORI DELLA FICTION “MARE FUORI” PROTAGONISTI A BENEVENTO - - S_ASTORQUIZA : RT @BresciaOfficial: Ecco l'undici scelto da Mister Clotet per la sfida contro il Benevento. ???? #BSFC #SerieBKT #Forzabrescia?????? https:/… - mariogiuffredi_ : Allenamenti in vista di Benevento-Ascoli. L’Impressione di Riccardo Improta sul Mister Cannavaro - IAMCALCIOBENEVE : Virtus Goti. Nuovo ed esperto estremo difensore per mister Del Prete - TV7Benevento : BENEVENTO - ASCOLI: SABATO LA CONFERENZA PRE-GARA DI MISTER CANNAVARO - -