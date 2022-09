Benevento-Ascoli, per i bookmakers Strega favorita (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Grande attesa a Benevento per l’esordio in panchina di Fabio Cannavaro, chiamato a sostituire Fabio Caserta dopo un avvio non all’altezza della situazione per i giallorossi. L’ex capitano della nazionale italiana sederà per la prima volta in panchina al “Vigorito” in casa contro l’Ascoli, nel match che chiuderà il programma della settima giornata. Un match sulla carta favorevole ai campani: la quota per l’«1» si gioca tra l’1,95 di 888sport.it, e l’1,97 di Planetwin365, contro il 3,85 del successo bianconero. Nel mezzo il pareggio fissato tra 3,30 e 3,40. Tra i nodi che dovrà sistemare Cannavaro c’è sicuramente l’attacco, visto i soli 4 gol messi a segno in 6 incontri: per questo motivo domenica l’Under 2.5 vale 1,65 ed è nettamente favorito nei confronti di un match con almeno tre gol, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Grande attesa aper l’esordio in panchina di Fabio Cannavaro, chiamato a sostituire Fabio Caserta dopo un avvio non all’altezza della situazione per i giallorossi. L’ex capitano della nazionale italiana sederà per la prima volta in panchina al “Vigorito” in casa contro l’, nel match che chiuderà il programma della settima giornata. Un match sulla carta favorevole ai campani: la quota per l’«1» si gioca tra l’1,95 di 888sport.it, e l’1,97 di Planetwin365, contro il 3,85 del successo bianconero. Nel mezzo il pareggio fissato tra 3,30 e 3,40. Tra i nodi che dovrà sistemare Cannavaro c’è sicuramente l’attacco, visto i soli 4 gol messi a segno in 6 incontri: per questo motivo domenica l’Under 2.5 vale 1,65 ed è nettamente favorito nei confronti di un match con almeno tre gol, ...

