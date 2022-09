"Bene che l'Italia sia fuori dai Mondiali" (Di venerdì 30 settembre 2022) Vladimir Luxuria torna a far parlare di sé con un post pubblicato su Twitter: "Non mi dispiace affatto che l'Italia sia stata esclusa". Polemiche sui social Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 settembre 2022) Vladimir Luxuria torna a far parlare di sé con un post pubblicato su Twitter: "Non mi dispiace affatto che l'sia stata esclusa". Polemiche sui social

matteosalvinimi : Saviano: “Salvini è un pericolo per tutti… Salvini è fuori controllo… Salvini ha sequestrato, intimidito e minaccia… - rubio_chef : Lei lo sa? Anche i palestinesi sanno cos’è l’indifferenza generale da 74 anni eppure non sono mai stati nominati da… - rubio_chef : Vi dicono che l’Ucraina è la vittima, e vai di ????… che gli americani ci hanno liberati, e vai di????… che Israele è u… - Ka52MadWorld : @myrtamerlino il punto è che loro fanno giustamente il bene del loro popolo, noi siamo invece dei solenni cretini,… - simonatattoli1 : RT @_maridl: ti prometto che lo porteremo ovunque e ti porteremo sempre più in alto?????? continua così, suona, canta, balla, stupisciti e st… -