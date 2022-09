Belen: “Sequestrata per 8 ore”. La fuga dall’Argentina che ha salvato la sua famiglia (Di venerdì 30 settembre 2022) La vita dietro le luci dello spettacolo, il gossip, la fama. La vita prima, quella che è accaduta quando ancora Belen era solo una ragazza, che viveva con la sua famiglia in Argentina. È un ritratto nuovo, della persona e non del personaggio, quello della showgirl, un ritratto da cui emergono anche momenti drammatici del passato come un sequestro di otto ore insieme alla famiglia. Oppure di come sia scappata dall’Argentina per salvarli. Belen, la gioventù e i momenti più drammatici Pur essendo costellato – anche – di momenti difficili il passato non è stato dimenticato e il suo ricordo è positivo. A dirlo è stata Belen Rodriguez in un’intervista che restituisce un racconto nuovo sull’artista: quello di una giovane donna che è partita lasciando tutto con nel cuore il desiderio di ... Leggi su dilei (Di venerdì 30 settembre 2022) La vita dietro le luci dello spettacolo, il gossip, la fama. La vita prima, quella che è accaduta quando ancoraera solo una ragazza, che viveva con la suain Argentina. È un ritratto nuovo, della persona e non del personaggio, quello della showgirl, un ritratto da cui emergono anche momenti drammatici del passato come un sequestro di otto ore insieme alla. Oppure di come sia scappataper salvarli., la gioventù e i momenti più drammatici Pur essendo costellato – anche – di momenti difficili il passato non è stato dimenticato e il suo ricordo è positivo. A dirlo è stataRodriguez in un’intervista che restituisce un racconto nuovo sull’artista: quello di una giovane donna che è partita lasciando tutto con nel cuore il desiderio di ...

