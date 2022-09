Belen Rodriguez: “Sequestrata in Argentina con le pistole puntate alla testa, ho visto la morte in faccia. La chiesa ha scomunicato me e la mia famiglia per le mie foto” (Di venerdì 30 settembre 2022) Belen Rodriguez scomunicata dalla chiesa. No, la showgirl non si è resa protagonista di alcun atto blasfemo. Da ragazza però alcune sue foto in costume per una rivista hanno fatto infuriare la chiesa protestante frequentata da papà Gustavo in Argentina, e così i Rodriguez non sono stati più graditi. A raccontarlo è la stessa Belen in un’intervista a Sette del Corriere della Sera: “Avevo posato in costume per un giornale, e quando la chiesa era venuta a saperlo, ci aveva scomunicato”. La vicenda c’è da dire che non l’ha turbata nemmeno un po’, anzi la scomunica ha avuto per lei il profumo di una liberazione: “Vedevo tanto fanatismo nei divieti e negli obblighi come quello di donare il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022)scomunicata d. No, la showgirl non si è resa protagonista di alcun atto blasfemo. Da ragazza però alcune suein costume per una rivista hanno fatto infuriare lapronte frequentata da papà Gustavo in, e così inon sono stati più graditi. A raccontarlo è la stessain un’intervista a Sette del Corriere della Sera: “Avevo posato in costume per un giornale, e quando laera venuta a saperlo, ci aveva”. La vicenda c’è da dire che non l’ha turbata nemmeno un po’, anzi la scomunica ha avuto per lei il profumo di una liberazione: “Vedevo tanto fanatismo nei divieti e negli obblighi come quello di donare il ...

