Belen Rodriguez racconto choc: «Presa per i capelli e portata in bagno» (Di venerdì 30 settembre 2022) Belen Rodriguez ha rilasciato un'intervista fiume al Corriere della Sera in cui ha parlato di alcuni drammi vissuti nel suo passato. La vita della showgirl non è stata sempre rose e fiori. Quando era poco più di una ragazzina, infatti, la sua famiglia si trovò a dover affrontare dei problemi economici molto importanti, al punto che spinsero la giovane a scappare dall'Argentina, per cercare la fortuna in Italia. Nel corso dell'intervista, la conduttrice televisiva ha svelato anche di aver subito una violenta aggressione a quei tempi, proprio a causa delle disastrose situazioni economiche in cui vessava il suo paese. In particolare, Belen ha spiegato che, improvvisamente, otto persone drogate e armate fecero irruzione a casa sua e cominciarono a saccheggiare e rubare tutto. Il peggio, però, è arrivato quando i malintenzionati ...

