Belen Rodriguez, la rapina in casa mentre è con la famiglia: rubato tutto, le parole di lei (Di venerdì 30 settembre 2022) Belen Rodriguez ora vive all’apice del suo successo: è diventata conduttrice televisiva, ha una famiglia accanto che la ama, un compagno che, tra alti e bassi, le è sempre stato vicino ed una tranquillità economica che lei stessa riconosce e di cui è grata. Belen Rodriguez ed il passato difficile in Argentina Alcuni episodi della sua vita, di cui lei ha parlato ora, fanno comprendere come il viaggio verso la sua felicità sia stato difficile ed impervio e non siano mancati momenti di vero dramma. Ad esempio, quando viveva in Argentina, ha dovuto vivere il crollo economico del Paese e della sua famiglia, come ha raccontato a Sette Corriere: “Quando Menem sale al potere vende le aziende statali agli americani, incluse le grandi aziende come la Pepsi Cola di cui mio nonno era ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 30 settembre 2022)ora vive all’apice del suo successo: è diventata conduttrice televisiva, ha unaaccanto che la ama, un compagno che, tra alti e bassi, le è sempre stato vicino ed una tranquillità economica che lei stessa riconosce e di cui è grata.ed il passato difficile in Argentina Alcuni episodi della sua vita, di cui lei ha parlato ora, fanno comprendere come il viaggio verso la sua felicità sia stato difficile ed impervio e non siano mancati momenti di vero dramma. Ad esempio, quando viveva in Argentina, ha dovuto vivere il crollo economico del Paese e della sua, come ha raccontato a Sette Corriere: “Quando Menem sale al potere vende le aziende statali agli americani, incluse le grandi aziende come la Pepsi Cola di cui mio nonno era ...

Corriere : Belen Rodriguez: «Sono dovuta fuggire dall’Argentina. Così ho salvato la mia famiglia» - FQMagazineit : Belen Rodriguez: “Sequestrata in Argentina con le pistole puntate alla testa, ho visto la morte in faccia. La chies… - rcrav1959 : RT @nebbianelsole: Loredana Bertè Chiara Ferragni Paola Turci Rula Jebreal Belen Rodriguez Elodie etc etc sono attese al gate 5 per l'… - CaffeFou : La povertà, il sequestro e le fughe da casa: l'infanzia difficile di Belen #belen #leiene #gossip - LiberoMagazine_ : In una recente intervista #BelenRodriguez ha ricordato la sua infanzia in #Argentina. Ecco cosa ha raccontato -