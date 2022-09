Belen Rodriguez choc: «Scappai dall'Argentina per salvare la mia famiglia». La confessione inedita (Di venerdì 30 settembre 2022) «Bisogna andare incontro alle cose» esordisce Belen Rodriguez nell'intervista rilasciata a 7 Corriere. La conduttrice de Le Iene racconta il modo in cui è arrivata al timone... Leggi su leggo (Di venerdì 30 settembre 2022) «Bisogna andare incontro alle cose» esordiscenell'intervista rilasciata a 7 Corriere. La conduttrice de Le Iene racconta il modo in cui è arrivata al timone...

blusewillis1 : RT @PDUmorista: Belen Rodriguez «La mia famiglia era protestante. A casa era vietato vedere programmi tv con contenuto mondano e non relig… - LoredanaNavarra : RT @nebbianelsole: Loredana Bertè Chiara Ferragni Paola Turci Rula Jebreal Belen Rodriguez Elodie etc etc sono attese al gate 5 per l'… - PDUmorista : Belen Rodriguez «La mia famiglia era protestante. A casa era vietato vedere programmi tv con contenuto mondano e n… - IlnazionalistaD : RT @Corriere: Belen Rodriguez: «Sono dovuta fuggire dall’Argentina. Così ho salvato la mia famiglia» - darcyslore : RT @nebbianelsole: Loredana Bertè Chiara Ferragni Paola Turci Rula Jebreal Belen Rodriguez Elodie etc etc sono attese al gate 5 per l'… -