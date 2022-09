Belen Rodriguez choc: «Scappai dall’Argentina per salvare la mia famiglia». La confessione inedita (Di venerdì 30 settembre 2022) «Bisogna andare incontro alle cose» esordisce Belen Rodriguez nell’intervista rilasciata a 7 Corriere. La conduttrice de Le Iene racconta il modo in cui è arrivata al timone del programma di Italia 1: tartassando di chiamate l’autore Davide Parenti. E, ora, che conduce il suo programma preferito, Belen è al settimo cielo perchè lo considera «il miglior programma della televisione italiana. Il più innovativo, il più coraggioso». Nel corso dell’intervista, la showgirl argentina ha raccontato le sue origini, il traferimento in Italia e la scalata al successo. Un’infanzia difficile in Argentina, la povertà estrema e poi i primi lavori: «A 18 anni distribuivo volantini del cinema per strada. A diciannove facevo la pizzaiola in un ristorante». «Mia madre è la donna più bella che io abbia mai visto. Gli amici le dicevano di fare la modella, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 30 settembre 2022) «Bisogna andare incontro alle cose» esordiscenell’intervista rilasciata a 7 Corriere. La conduttrice de Le Iene racconta il modo in cui è arrivata al timone del programma di Italia 1: tartassando di chiamate l’autore Davide Parenti. E, ora, che conduce il suo programma preferito,è al settimo cielo perchè lo considera «il miglior programma della televisione italiana. Il più innovativo, il più coraggioso». Nel corso dell’intervista, la showgirl argentina ha raccontato le sue origini, il traferimento in Italia e la scalata al successo. Un’infanzia difficile in Argentina, la povertà estrema e poi i primi lavori: «A 18 anni distribuivo volantini del cinema per strada. A diciannove facevo la pizzaiola in un ristorante». «Mia madre è la donna più bella che io abbia mai visto. Gli amici le dicevano di fare la modella, ...

