Belén è incinta del terzo figlio | la risposta che spiazza

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 30 settembre 2022)è in attesa del? La suanon è tardata ad arrivare, pronta per chiarire ogni dubbio. La soubrette argentina è tornata al timone di Tu Si Que Vales, accanto ai suoi fidati compagni d’avventura, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile. Un’altra stagione televisiva spumeggiante per lei tanto che, contrariamente a quanto affermato nei mesi precedenti, parrebbe tornare anche alla conduzione de Le Iene, da martedì 4 ottobre, secondo SuperGuida Tv.Rodriguez – Altranotizia.it-(Fonte: Google)Nel mentre, il gossip sta impazzando per un’indiscrezione che la riguarda, circolante sul web da diversi giorni, ormai. Non a caso, la sua vita privata è sempre stata al centro dei tabloid, ancor più della carriera, tra storie d’amore, rotture e ritorni di ...