Belen e il racconto scioccante: “Legata con una pistola puntata alla testa” (Di venerdì 30 settembre 2022) Nel corso degli ultimi anni in più occasioni Belen Rodriguez ha raccontato del suo passato difficile in Argentina. Tanti sacrifici, una vita lontana da quella che ha adesso e anche esperienze traumatiche. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera la showgirl ha ricordato di quando si è persa in un bosco, ma soprattutto di quando è stata sequestrata. Un gruppo di banditi armati ha legato Belen e la sua famiglia, i malviventi hanno risparmiato i Rodriguez, ma hanno svaligiato la loro casa. “Mio padre – sempre per le regole della chiesa protestante – non mi permetteva di andare a ballare, né di partecipare ai viaggi di scuola. Vietato mettere gonne corte, vietato ascoltare musica, tranne le canzoni religiose. Insomma, non potevo fare niente, a parte frequentare la chiesa e prendere parte alle iniziative ... Leggi su biccy (Di venerdì 30 settembre 2022) Nel corso degli ultimi anni in più occasioniRodriguez ha raccontato del suo passato difficile in Argentina. Tanti sacrifici, una vita lontana da quella che ha adesso e anche esperienze traumatiche. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera la showgirl ha ricordato di quando si è persa in un bosco, ma soprattutto di quando è stata sequestrata. Un gruppo di banditi armati ha legatoe la sua famiglia, i malviventi hanno risparmiato i Rodriguez, ma hanno svaligiato la loro casa. “Mio padre – sempre per le regole della chiesa pronte – non mi permetteva di andare a bre, né di partecipare ai viaggi di scuola. Vietato mettere gonne corte, vietato ascoltare musica, tranne le canzoni religiose. Insomma, non potevo fare niente, a parte frequentare la chiesa e prendere parte alle iniziative ...

