Beach volley | World Tour 2022 Parigi Tanta Olanda tra Nicolai Cottafava e la finale Terza sconfitta per Menegatti Gottardi

(Di venerdì 30 settembre 2022) Poteva andare peggio. Paoloe Samuelesi ritrovano una coppia olandese come avversaria nei quarti didel torneo Elite 16 di. Si tratta di Boermans e Immers, coppia che si è formata quasi casualmente quest’anno e che è cresciuta durante l’estate riuscendo anche a vincere il Challenge di Agadir e a chiudere al quarto posto l’Elite 16 di Amburgo. Gli azzurri hanno evitato Brouwer/Meeuwsen, che potrebbero ritrovare in semi(per loro Herrera/Gavira ai quarti) e Mol/Sorum che sono nella parte bassa del tabellone: un sorteggio non negativo da cercare di sfruttare nel migliore dei modi, partendo dal presupposto che, a questo livello, di facile non c’è niente. Se ne sono accorte di questo Martae Valentinache hanno ...

In copertina Paolo Nicolai e Samuele CottafavaNon altrettanto bene sono andate le cose per Marta Menegatti e Valentina Gottardi che in serata alle 20 concluderanno il loro impegno parigino affrontando le padrone di casa Placette/Richard senza ... Beach volley, World Tour 2022 Parigi. Nicolai/Coittafava volano ai quarti! Menegatti/Gottardi già out prima del match serale