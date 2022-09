Beach volley | World Tour 2022 Parigi Nicolai Coittafava volano ai quarti! Menegatti Gottardi già out prima del match serale

(Di venerdì 30 settembre 2022) Paoloe Samuele Cottafava non sbagliano un colpo e conquistano la prestigiosa qualificazione ai quarti di finale del torneo Elite 16 di. La coppia azzurra, dopo la vittoria al debutto contro gli olandesi Luini/Penninga, ha perso in mattinata la seconda sfida del girone contro i qatarioti Cherif/Ahmed al termine di unmolto equilibrato, concluso con il punteggio di 2-0. Nel primo set contro Cherif/Ahmed gli azzurri si sono trovati ad inseguire nella parte centrale (14-11) e non sono più riusciti a rimontare fino al 21-18 conclusivo. Nel secondo parziale/Cottafava sono sempre rimasti avanti fino al 17-14di subire la rimonta della coppia asiatica che ha pareggiato a quota 20 e poi ha ribaltato la situazione con il punteggio di 26-24. Nel pomeriggio ...

idrocarburIover : Nel tempo libero Perisic faceva i mondiali di beach volley, questo il takeshi's castle tedesco - Luxgraph : Cottafava Nicolai partono forte a Parigi - ItaBeachVolley : RT @Federvolley: Terminata l'edizione 2022 del Beach&Volley School ?? che ha portato anche quest'anno tantissimi studenti da tutta Italia a… - Federvolley : Terminata l'edizione 2022 del Beach&Volley School ?? che ha portato anche quest'anno tantissimi studenti da tutta It… - amaveronags1 : #lavocedelrengo In appena cinque mesi, il campo di Beach Volley di Borgo Roma è già ridotto così. La giunta… -

Corriere dello Sport

Domani, sabato 1 ottobre , l'appuntamento sarà alle ore 14.00 nell'area Gaggetto , vicino ai campi da. Il Comune di Laveno Mombello fornirà ai volontari il materiale necessario alla ...I migliori 12 giocatori e le migliori 12 giocatrici della classifica generale disi sfideranno per la corona di re e regina dell'edizione 2022. La location è fantastica, nel cuore della ... Indetto il Campionato Italiano per Società 2022/23 di beach volley Disney+ presenta le nuove uscite di ottobre, tra cui l’undicesima stagione di The Walking Dead, la miniserie Candy: Morte in Texas con Jessica Biel, la quarta stagione di Boris e la serie animata Star ...La Federazione Italiana Pallavolo ha indetto il Campionato Italiano di Beach Volley per Società 2022/2023, manifestazione giunta alla sua quarta edizione e che nell'ultima stagione ha visto protagonis ...