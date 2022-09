Bayern Monaco-Bayer Leverkusen stasera in tv | canale | orario e streaming Bundesliga 2022 2023

(Di venerdì 30 settembre 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match dell’ottava giornata di. Si gioca alle 20:30 di venerdì 30 settembre nella cornice dell’Allianz Arena. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Football e insu Sky Go. Dopo la sosta nazionali, ilè chiamato alla scossa dopo aver collezionato tre punti in quattro partite. Crisi anche per il, reduce da due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre partite. SportFace.

In Bundesliga il Bayern Monaco a caccia di punti affronta un Leverkusen partito male e con soli cinque punti in classifica dopo 7 turni. Non è un momento eccezionale per il Bayern Monaco e per Nagelsmannn. I bavaresi, infatti, hanno raccolto solamente 12 punti nelle prime 7 giornate di campionato e la vetta dista 5 lunghezze.