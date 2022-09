Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, nuova papera di Hradecky: regala il gol a Muller (VIDEO) (Di venerdì 30 settembre 2022) Ha dell’incredibile la nuova papera di Hradecky, il portiere finlandese del Bayer Leverkusen, che dopo i disastri in Champions League contro il Brugge ne combina un’altra nella sfida col Bayern Monaco. Sul punteggio di 3-0, nel finale l’estremo difensore prova a fare un rinvio, ma scivola e di fatto passa la palla a Thomas Muller, che deposita in rete e porta vuota. Un momento davvero orribile per il portiere delle aspirine. In alto ecco il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Ha dell’incredibile ladi, il portiere finlandese del, che dopo i disastri in Champions League contro il Brugge ne combina un’altra nella sfida col. Sul punteggio di 3-0, nel finale l’estremo difensore prova a fare un rinvio, ma scivola e di fatto passa la palla a Thomas, che deposita in rete e porta vuota. Un momento davvero orribile per il portiere delle aspirine. In alto ecco il. SportFace.

FcInterNewsit : ?? Un altro grande CAMPIONE del Triplete appende gli scarpini al chiodo: Pandev ha annunciato il suo addio al calcio… - VivInterNews : RT @internewsit: Bayern Monaco, passeggiata di salute con il Bayer Leverkusen: è poker! - - internewsit : Bayern Monaco, passeggiata di salute con il Bayer Leverkusen: è poker! - - Gio_Dusi : Non so quante volte sia successo in ambito professionistico nell'ultimo decennio e non so nemmeno se sia una statis… - sportface2016 : #BayernMonacoBayerLeverkusen, nuova incredibile papera di #Hradecky e gol di Muller | VIDEO -