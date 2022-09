Bayern in allarme | colpo da sogno per Juventus e Milan

(Di venerdì 30 settembre 2022)studiano il grandeper il prossimo calciomercato estivo: il big può approdare in Serie A Se la sosta per le nazionali ha dato spazio al recupero… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

La Gazzetta dello Sport

Ma l'scatta anche per i vari Bastoni, Barella e Lautaro Martinez, la cessione di uno dei ... Tottenham e Liverpool per il centrocampista), l'attaccante di recente è seguito da vicino dal...Inter - Barcellona è sempre più vicina ed è scattato l'per un infortunio che terrà per il big per diverso tempo lontano dai campi. Le ultime sull'...tenendo conto del ko interno contro il... Bayern, dalle stelle all'allarme. E Muller non ci sta: "Sono arrabbiato" Il tecnico già dovrà fare a meno di Marcelo Brozovic. Il croato è squalificato ma in Nazionale si è anche infortunato. E c'è il caso Lautaro ...Nei cinque maggiori campionati europei, gli infortuni sono aumentati del 20% nella stagione 2021/22. Queste e altre le conclusioni di un rapporto stilato da un gruppo assicurativo inglese.