Basket, tutti gli italiani in Serie A 2022-2023 squadra per squadra. Si cercano nomi nuovi e… lunghi! (Di venerdì 30 settembre 2022) Alla ricerca di ciò che punta verso il cielo: si potrebbe rendere così un ideale sottotitolo legato a ciò che si presenta ai nastri di partenza della Serie A 2022-2023 in termini di italiani. Con il 6+6 o il 5+5, le squadre si sono attrezzate; l’abbondanza di talento negli esterni è enorme, ma più si va vicino al canestro e meno si abbonda (va comunque detto che, almeno in parte, c’è da considerare il fatto che talenti di vario genere sono a farsi le ossa fuori dai nostri confini). Prima di iniziare il resoconto, una nota tecnica: sono qui elencati come italiani anche diversi giocatori di passaporto italiano, per formazione cestistica o per altre ragioni, che però non sono eleggibili per la Nazionale. Sono i casi, per esempio, di Carlos Delfino, Kaspar Treier, Mikk Jurkatamm, Joonas Riismaa, Jayson ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) Alla ricerca di ciò che punta verso il cielo: si potrebbe rendere così un ideale sottotitolo legato a ciò che si presenta ai nastri di partenza dellain termini di. Con il 6+6 o il 5+5, le squadre si sono attrezzate; l’abbondanza di talento negli esterni è enorme, ma più si va vicino al canestro e meno si abbonda (va comunque detto che, almeno in parte, c’è da considerare il fatto che talenti di vario genere sono a farsi le ossa fuori dai nostri confini). Prima di iniziare il resoconto, una nota tecnica: sono qui elencati comeanche diversi giocatori di passaporto italiano, per formazione cestistica o per altre ragioni, che però non sono eleggibili per la Nazionale. Sono i casi, per esempio, di Carlos Delfino, Kaspar Treier, Mikk Jurkatamm, Joonas Riismaa, Jayson ...

FiorinoLuca : Le tue lacrime Roger sono quelle di tutti noi. Il tuo nome sarà legato al tennis come Jordan nel basket, Pelé e M… - acuto_roberto : RT @SezioneBerta: Vi aspettiamo, come tutti gli anni, in #piazza per ricordare Dmytro nel giorno che sarebbe stato il suo compleanno. Riqua… - CasaPoundNapoli : RT @SezioneBerta: Vi aspettiamo, come tutti gli anni, in #piazza per ricordare Dmytro nel giorno che sarebbe stato il suo compleanno. Riqua… - MarioSteiner20 : RT @SezioneBerta: Vi aspettiamo, come tutti gli anni, in #piazza per ricordare Dmytro nel giorno che sarebbe stato il suo compleanno. Riqua… - SezioneBerta : Vi aspettiamo, come tutti gli anni, in #piazza per ricordare Dmytro nel giorno che sarebbe stato il suo compleanno.… -