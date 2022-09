Basket | Supercoppa Italiana 2022 | trionfa la Virtus Bologna

(Di venerdì 30 settembre 2022) Lasi aggiudica il primo trofeo in palio nella nuova stagione/2023 di pallacanestro. La squadra di coach Sergio Scariolo, tecnico che qualche giorno fa ha vinto gli Europei di categoria alla guida della Spagna, riesce a rimontare nel finale la Dinamo Sassari e a sollevare così ladiper la terza volta nella sua storia. Punteggio finale che si assesta 72-69 in favore della Segafredo, trascinata da Cordinier e Baco con rispettivamente 12 e 10 punti ciascuno. Servono a poco per i sardi le 16 trasformazioni di Onuaku, miglior marcatore del match.di: la vittoria della Segafredo arriva nel finale (Credit foto – pagina FacebookSegafredo ...

... la prima volta che Lucca mise piede sul pianeta A1 delfemminile. Dodici anni fa, una ... Ora potremmo aggiungere si comincia a fare sul serio anche se la bella semifinale dicontro il ...BRESCIA " La Virtus Segafredo Bologna conquista ladi. Al PalaLeonessa di Brescia, le Vu Nere di Sergio Scariolo hanno sconfitto il Banco di Sardegna Sassari nella finalissima con il punteggio di 72 - 69, ottenendo il secondo ...Nel debutto in Campionato Serie B Girone C 2022/2023 i Fiorenzuola Bees ospitano al Palarquato di Castell'Arquato (PC) la Real Sebastiani Rieti, con palla a due alle ore 18.00 di domenica 2 ottobre 20 ..."Abbiamo fatto una grande Supercoppa, peccato perché eravamo arrivati in fondo avanti di due punti, ma ci è mancato il guizzo, la zampata decisiva per portare a casa il trofeo. Quello che avevamo ...