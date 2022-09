Basket: Nba, Griffin firma un contratto annuale con i Boston Celtics (Di venerdì 30 settembre 2022) Boston, 30 set. - (Adnkronos) - È di due-tre mesi l'attesa necessaria prima di poter rivedere in campo Robert Williams, che dei Celtics sarebbe il centro titolare; si parla invece addirittura del prossimo campionato per vedere l'esordio in biancoverde di Danilo Gallinari: per questo Boston ha scelto di correre ai ripari sul mercato e ha messo sotto contratto per un anno (interamente garantito) Blake Griffin. Per l'ex campione della gara delle schiacciate si tratta della quarta squadra della carriera, dopo Clippers, Pistons e Nets - dove ha giocato per l'ultimo anno e mezzo. Ora la sua 13/a stagione Nba sarà invece in maglia Celtics, dove Griffin porta esperienza e un bagaglio tecnico che nel corso degli anni l'ha visto evolvere in un giocatore più perimetrale (anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022), 30 set. - (Adnkronos) - È di due-tre mesi l'attesa necessaria prima di poter rivedere in campo Robert Williams, che deisarebbe il centro titolare; si parla invece addirittura del prossimo campionato per vedere l'esordio in biancoverde di Danilo Gallinari: per questoha scelto di correre ai ripari sul mercato e ha messo sottoper un anno (interamente garantito) Blake. Per l'ex campione della gara delle schiacciate si tratta della quarta squadra della carriera, dopo Clippers, Pistons e Nets - dove ha giocato per l'ultimo anno e mezzo. Ora la sua 13/a stagione Nba sarà invece in maglia, doveporta esperienza e un bagaglio tecnico che nel corso degli anni l'ha visto evolvere in un giocatore più perimetrale (anche ...

