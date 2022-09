Basket | Mondiali femminili 2022 | finale tra Usa e Cina | sconfitte Canada e Australia

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 settembre 2022) Saranno Stati Uniti ea sfidarsi nelladeidifemminile, in corso di svolgimento in. E proprio la squadra padrona di casa è la delusa di giornata, dopo la sconfitta per 61 a 59 per mano della nazionale asiatica. Non sono bastati i quindici punti di Whitcomb e i dodici di Magbegor, che ha avuto anche il tiro del pareggio a pochi secondi dal termine. Inci va la, che proverà ad opporre resistenza alle fortissime americane. Anche quest’oggi nel match di Team Usa non c’è stata storia. Un massacro terminato 83-43 contro ilin semi. Diciassette punti per Breanna Stewart, quindici per A’ja Wilson. Domani andranno a caccia del quarto titolo iridato ...