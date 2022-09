Basket femminile | Mondiali 2022 | USA e Cina volano in finale | delusione Australia

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 settembre 2022) Si sono disputate oggi le due semifinali della Women’sball World Cup e insi sono decise, dunque, le due formazioni che si sfideranno domani per il titolo. Ecco come è andata. CANADA – USA 43-83 Partenza razzo degli Stati Uniti, che fin dalla palla a due non vogliono correre rischi nel derby nordamericano contro il Canada. Le americane non lasciano spazi in difesa, aggrediscono le avversarie e guidate da una scatenata Breanna Stewart mettono a segno un parziale iniziale devastante dal 15-0. Le canadesi non trovano risposte funzionali sul parquet e il primo quarto si chiude con un netto 27-7 per gli USA. Cerca di reagire il Canada a inizio secondo quarto, alzando le percentuali al tiro, grazie soprattutto a Laeticia Amihere, anche se le statunitensi gestiscono agevolmente il netto vantaggio costruito nei primi 10 minuti. E nella seconda ...