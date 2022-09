Barbie Girl o Gothic Chic: le tendenze unghie dell’autunno inverno 2022/2023 (Di venerdì 30 settembre 2022) Niente preannuncia l’arrivo di una nuova stagione come la necessità di cambiare colore allo smalto. E, ovviamente, guardare alle tendenze unghie dell’autunno inverno 2022/2023 con occhi nuovi, quelli del desiderio. Non sarà una stagione fredda come tutte le altre: accanto ai classici colori scuri, infatti, sbocciano nuance delicate ed effetti artistici. Prendono vita, dunque, due filoni separati, l’uno dedicato alla leggerezza dei colori pastello, che sembra strizzare l’occhio alla tendenza Barbiecore, l’altro al grande ritorno dello stile gotico e Chic. Ecco allora che le tendenze unghie dell’autunno inverno 2022 si animano grazie alle sfumature del lilla, ... Leggi su amica (Di venerdì 30 settembre 2022) Niente preannuncia l’arrivo di una nuova stagione come la necessità di cambiare colore allo smalto. E, ovviamente, guardare allecon occhi nuovi, quelli del desiderio. Non sarà una stagione fredda come tutte le altre: accanto ai classici colori scuri, infatti, sbocciano nuance delicate ed effetti artistici. Prendono vita, dunque, due filoni separati, l’uno dedicato alla leggerezza dei colori pastello, che sembra strizzare l’occhio alla tendenzacore, l’altro al grande ritorno dello stile gotico e. Ecco allora che lesi animano grazie alle sfumature del lilla, ...

