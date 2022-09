Barbara Politi è fidanzata? Tutto sulla vita privata della giornalista (Di venerdì 30 settembre 2022) Barbara Politi è una giornalista salentina che sta ottenendo un grande successo nel nuovo programma condotto su Tv8 da Nicola Savino, 100% Italia. La giornalista, professionista dal 2009, ha mosso i primi passi nel mondo della carta stampata collaborando con il Nuovo Quotidiano di Puglia come corrispondente da Lecce. Ben presto Barbara Politi è diventata un volto noto della TV locale, prima con Studio 100 TV e poi con Telenorba, in entrambi i casi nei rispettivi telegiornali. Sempre nella sua città è diventata anche addetta stampa del sindaco, aumentando così il suo bagaglio di esperienze. Ora Barbara Politi si sta facendo conoscere in tutta Italia grazie alla nuova trasmissione condotta da Nicola Savino, dove due ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 30 settembre 2022)è unasalentina che sta ottenendo un grande successo nel nuovo programma condotto su Tv8 da Nicola Savino, 100% Italia. La, professionista dal 2009, ha mosso i primi passi nel mondocarta stampata collaborando con il Nuovo Quotidiano di Puglia come corrispondente da Lecce. Ben prestoè diventata un volto notoTV locale, prima con Studio 100 TV e poi con Telenorba, in entrambi i casi nei rispettivi telegiornali. Sempre nella sua città è diventata anche addetta stampa del sindaco, aumentando così il suo bagaglio di esperienze. Orasi sta facendo conoscere in tutta Italia grazie alla nuova trasmissione condotta da Nicola Savino, dove due ...

