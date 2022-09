Bake Off 2022 del 30 settembre: Maria eliminata (foto e streaming) (Di venerdì 30 settembre 2022) La quinta puntata di Bake Off Italia 2022 di stasera, 30 settembre, ha visto l’eliminazione di Maria. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, con la new-entry Tommaso Foglia, pluripremiato pasticcere partenopeo. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), in una stupenda serra green. I 12 aspiranti pasticceri si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti. Stasera il tema della puntata è stato il cioccolato, tanto caro a Ernst Knam. Nella prova creativa, con Stefano assente a causa di un piccolo problema di salute, gli aspiranti pasticceri hanno dovuto reinterpretare un grande classico: la Torta Pere e ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 30 settembre 2022) La quinta puntata diOff Italiadi stasera, 30, ha visto l’eliminazione di. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, con la new-entry Tommaso Foglia, pluripremiato pasticcere partenopeo. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), in una stupenda serra green. I 12 aspiranti pasticceri si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti. Stasera il tema della puntata è stato il cioccolato, tanto caro a Ernst Knam. Nella prova creativa, con Stefano assente a causa di un piccolo problema di salute, gli aspiranti pasticceri hanno dovuto reinterpretare un grande classico: la Torta Pere e ...

