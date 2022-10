“Avrà sempre il mio rispetto”, Morgan difende Asia Argento dopo la biografia su Bourdain (Di venerdì 30 settembre 2022) Le biografie non autorizzate fanno sempre l’effetto di un’unghia che scivola lungo una lavagna. Stridono, disturbano, a volte regalano del brividi involontari e dei colpevoli inaspettati. Stavolta è toccato ad Asia Argento e alla sua relazione con Anthony Bourdain, celebre chef statunitense, morto suicida nel 2018 all’età di 61 anni. I due hanno avuto una relazione intensa e tumultuosa, giudicata da molti alquanto bizzarra vista l’enorme differenza d’età. dopo la morte dello chef, la donna è stata attaccata pesantemente da chi, come la famiglia dell’uomo, ha ritenuto che avesse delle responsabilità riguardo il gesto estremo di Bourdain. Le acque, nonostante dubbi e incertezze relative al suicidio, nel frattempo si sono calmate. Asia Argento ha compiuto ... Leggi su diredonna (Di venerdì 30 settembre 2022) Le biografie non autorizzate fannol’effetto di un’unghia che scivola lungo una lavagna. Stridono, disturbano, a volte regalano del brividi involontari e dei colpevoli inaspettati. Stavolta è toccato ade alla sua relazione con Anthony, celebre chef statunitense, morto suicida nel 2018 all’età di 61 anni. I due hanno avuto una relazione intensa e tumultuosa, giudicata da molti alquanto bizzarra vista l’enorme differenza d’età.la morte dello chef, la donna è stata attaccata pesantemente da chi, come la famiglia dell’uomo, ha ritenuto che avesse delle responsabilità riguardo il gesto estremo di. Le acque, nonostante dubbi e incertezze relative al suicidio, nel frattempo si sono calmate.ha compiuto ...

