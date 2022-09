Auto elettriche - In arrivo la stangata delle bollette: sono a rischio anche le tariffe per la ricarica? (Di venerdì 30 settembre 2022) Nuovo rincaro per le bollette dell'elettricità. Il 29 settembre l'Arera ha aggiornato le nuove tariffe, riuscendo a limitare solo parzialmente l'impatto del rincaro delle materie prime energetiche, con i prezzi del gas giunti ormai su livelli definiti "abnormi" per effetto delle conseguenze della guerra in Ucraina. In particolare, l'Autorità ha deciso di procedere con un "intervento straordinario, ritenuto necessario per le condizioni di eccezionale gravità della situazione": per limitare ulteriormente gli aumenti per famiglie e imprese, si è deciso di "posticipare eccezionalmente il necessario recupero della differenza tra i prezzi preventivati per lo scorso trimestre e i costi reali che si sono verificati, anch'essi caratterizzati da aumenti straordinariamente elevati". L'intervento, ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 30 settembre 2022) Nuovo rincaro per ledell'elettricità. Il 29 settembre l'Arera ha aggiornato le nuove, riuscendo a limitare solo parzialmente l'impatto del rincaromaterie prime energetiche, con i prezzi del gas giunti ormai su livelli definiti "abnormi" per effettoconseguenze della guerra in Ucraina. In particolare, l'rità ha deciso di procedere con un "intervento straordinario, ritenuto necessario per le condizioni di eccezionale gravità della situazione": per limitare ulteriormente gli aumenti per famiglie e imprese, si è deciso di "posticipare eccezionalmente il necessario recupero della differenza tra i prezzi preventivati per lo scorso trimestre e i costi reali che siverificati, anch'essi caratterizzati da aumenti straordinariamente elevati". L'intervento, ...

