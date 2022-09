Aurora Ramazzotti | la gaffe di papà Eros sulla sua età | “Ha venti…”

RobyyGiudici : Eros Ramazzotti: 'Sono molto felice di diventare nonno. C’è bisogno di amore' - infoitcultura : Aurora Ramazzotti incinta, il futuro “nonno” Eros: “Due ragazzi che si amano e mettono al mondo un figlio, gli fare… - infoitcultura : Aurora Ramazzotti mostra il pancino per la prima volta. Nonna Michelle: «Hai una luce particolare» - infoitcultura : Aurora Ramazzotti incinta, le prime parole di Eros: «Io nonno? Lei e Goffredo si amano, sono un esempio» - infoitcultura : Aurora Ramazzotti, papà Eros e la gaffe sull'età: «Ha venti...». E lei commenta così in diretta -

Erosrompe il silenzio fa una gaffe: non ricorda, durante un'intervista, l'età di sua figlia(che sta per diventare mamma). Tra l'altro tante novità in arrivo per Eros, che è uno degli ...ha da poco svelato di essere in dolce attesa. Andiamo a scoprire insieme cosa ha rivelato . La notizia aveva iniziato a trapelare già da qualche settimana, ma solo qualche giorno fa, ...Nei giorni scorsi, Aurora Ramazzotti ha deciso di confermare l'ultimo gossip che l'ha vista protagonista e che ha suscitato non poco clamore. La ragazza ...Il rapporto tra Eros Ramazzotti e sua figlia Aurora è sempre stato molto complice, questa volta il papà cade in una piccola dimenticanza ...