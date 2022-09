Aurora Ramazzotti incinta, Eros: «Io nonno? Lei e Goffredo si amano, sono un esempio» (Di venerdì 30 settembre 2022) «Sarò nonno? Aurora e Goffredo mettono al mondo un figlio, sono un esempio» dice Eros Ramazzotti fiero sul palco di Radio Italia di cui è stato... Leggi su leggo (Di venerdì 30 settembre 2022) «Saròmettono al mondo un figlio,un» dicefiero sul palco di Radio Italia di cui è stato...

Rob15112862 : Ma saranno più preoccupati per lei o per le bollette? Aurora Ramazzotti in lacrime su Instagram: «È ufficiale...».… - FQMagazineit : Aurora Ramazzotti pubblica una foto in lacrime su Instagram e i fan si preoccupano: ecco cosa è successo - zazoomblog : Aurora Ramazzotti mostra il pancino per la prima volta - #Aurora #Ramazzotti #mostra #pancino - zazoomblog : “Hai una luce particolare” Aurora Ramazzotti mostra per la prima volta il pancino - #particolare” #Aurora… - MediasetTgcom24 : Aurora Ramazzotti mostra il pancino a cena da Michelle Hunziker #AURORARAMAZZOTTI -