«Auguri alla mia bambina | alla cosa più bella che ci sia | alla mia anima | alla mia vita»

(Di venerdì 30 settembre 2022) Il 29 settembre è una data speciale per Elisabetta Canalis. Sette anni fa è diventata mamma di Skyler Eva, la sua unica bimba nata dall’amore con il marito Brian Perry. E, come ogni anno, l’ex velina non può che rivivere quei momenti condividendo tutte le emozioni e l’amore per la figlia con i suoi 3,3 milioni di follower. Ai quali, in occasione delle sette candeline di Skyler, ha mostrato la prima foto della bimba appena nata. Elisabetta Canalis e Skyler Eva guarda le foto Leggi anche › Mamme e figlie vip, stile a confronto. Chi ...

vigilidelfuoco : “Lo giuro!”. Uniti da una sola grande emozione, 4 vice direttori del XIII corso e 665 allievi #vigilidelfuoco del 9… - taleequaleshow : Tantissimi auguri di buon compleanno alla nostra amata Loretta Goggi ???? - GrandeFratello : Tanti auguri alla nostra Ginevra ?? #GFVIP - linolixracha : auguri alla mia leggenda significa tutto per me - _marlene1265 : RT @fmonaldi65: Noi che siamo nati davvero alla Garbatella, figli di operai e nipoti di partigiani e antifascisti sappiamo che Giorgia Melo… -

Mediaset Infinity

'. Si rischia una 'guerra civile', se sarà abolito il reddito, come avvisava Giuseppe Conte ... Quello che si deve fare è adattare le misurenuova situazione economica e ai nuovi prezzi di ...Oppure concedere a Tajani il ministero che chiede (o, in alternativa, la Difesa) e lasciare... ieri pomeriggio, Meloni ha telefonato al Cavaliere per glidi compleanno, e nel corso della ... Elisabetta Canalis, gli auguri alla figlia Skyler Eva: "Sei la mia... I l 29 settembre è una data speciale per Elisabetta Canalis. Sette anni fa è diventata mamma di Skyler Eva, la sua unica bimba nata dall’amore con il marito Brian Perry. E, come ogni anno, l’ex velina ...Considerata da sempre la diva italiana per eccellenza e l’unica al mondo in grado di cogliere l'eredità di Sophia Loren. Amata da uomini e donne, l'attrice di Città di Castello non ha mai rincorso le ...