Attentato kamikaze a Kabul in una scuola: si contano almeno 32 vittime e 40 feriti

Attentato kamikaze a Kabul in una scuola: l'attentatore si è fatto esplodere nell'istituto di formazione "Kaaj" frequentato da studenti di etnia hazara causando un elevato numero di vittime e di feriti. L'assalto è stato duramente condannato dal governo dei talebani. È di almeno 32 vittime e 40 feriti il bilancio provvisorio dell'esplosione che si è verificata all'interno di una scuola situata in una zona a maggioranza sciita di Kabul, capitale dell'Afghanistan. A riferire la notizia è stata una fonte del governo afghano ad Al-Jazeera. Proprio la fonte governativa, inoltre, ha asserito che la deflagrazione fosse da imputare a un attentato kamikaze.

