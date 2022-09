ATP Sofia 2022, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti vanno in cerca del pass per le semifinali (Di venerdì 30 settembre 2022) Quest’oggi sarà un giorno importante per il tennis italiano. All’ATP 250 di Sofia (Bulgaria) ben due giocatori azzurri proveranno infatti a conquistare l’accesso alle semifinali: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Il primo se la vedrà con l’australiano Aleksandar Vukic, mentre il torinese avrà il difficile match contro il tedesco Jan-Lennard Struff. Sinner affronterà un avversario con cui ha già vinto una volta (nell’unico precedente tra i due). L’altoatesino ha infatti già sconfitto l’australiano Vukic nella scorsa stagione, più precisamente nel primo turno dell’ATP di Melbourne 2021 con il punteggio di 6-2 6-4. Il classe 2001 è reduce dalla bella vittoria di ieri contro il portoghese Nuno Borges e oggi proverà a conquistare il suo 11° successo di fila in questo torneo ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) Quest’oggi sarà un giorno importante per il tennis italiano. All’ATP 250 di(Bulgaria) ben due giocatori azzurri proveranno infatti a conquistare l’accesso alle. Il primo se la vedrà con l’australiano Aleksandar Vukic, mentre il torinese avrà il difficile match contro il tedesco Jan-Lennard Struff.affronterà un avversario con cui ha già vinto una volta (nell’unico precedente tra i due). L’altoatesino ha infatti già sconfitto l’australiano Vukic nella scorsa stagione, più precisamente nel primo turno dell’ATP di Melbourne 2021 con il punteggio di 6-2 6-4. Il classe 2001 è reduce dalla bella vittoria di ieri contro il portoghese Nuno Borges e oggi proverà a conquistare il suo 11° successo di fila in questo torneo ...

Agenzia_Ansa : Jannik Sinner va ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Sofia, in cui ha trionfato nelle ultime due edizioni. L'… - tuttopuntotv : A che ora e dove vedere Sinner-Vukic oggi 30 settembre in TV e in streaming - tuttopuntotv : A che ora e dove vedere Musetti-Struff oggi 30 settembre in TV e in streaming - livetennisit : ATP 250 Sofia, Tel Aviv e Seoul: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Sonego e Sinn… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Jannik Sinner va ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Sofia, in cui ha trionfato nelle ultime due edizioni. L'altoat… -