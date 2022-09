ATP Sofia 2022: Jannik Sinner concede 5 game a Vukic e approda in semifinale (Di venerdì 30 settembre 2022) In un’ora e 20 minuti Jannik Sinner continua a rivelarsi l’uomo senza macchia nell’ATP 250 di Sofia. Arriva, infatti, l’approdo in semifinale per il numero 1 d’Italia, che non ha problemi con l’australiano Aleksandar Vukic, superato con un chiaro ed eloquente 6-2 6-3. In semifinale ora ci sarà uno tra il bielorusso Ilya Ivashka (c’è il recente precedente degli ottavi US Open) e il danese Holger Rune (mai finora affrontato). Restano dunque vive le speranze di una finale tutta italiana, vista anche la semifinale tra Lorenzo Musetti e lo svizzero Marc-Andrea Huesler. Primo game complicato per Sinner, con tre doppi falli e quattro palle break da fronteggiare, che però vengono tutte neutralizzate, quasi sempre con poca difficoltà. Sul 2-1 è ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) In un’ora e 20 minuticontinua a rivelarsi l’uomo senza macchia nell’ATP 250 di. Arriva, infatti, l’approdo inper il numero 1 d’Italia, che non ha problemi con l’australiano Aleksandar, superato con un chiaro ed eloquente 6-2 6-3. Inora ci sarà uno tra il bielorusso Ilya Ivashka (c’è il recente precedente degli ottavi US Open) e il danese Holger Rune (mai finora affrontato). Restano dunque vive le speranze di una finale tutta italiana, vista anche latra Lorenzo Musetti e lo svizzero Marc-Andrea Huesler. Primocomplicato per, con tre doppi falli e quattro palle break da fronteggiare, che però vengono tutte neutralizzate, quasi sempre con poca difficoltà. Sul 2-1 è ...

