(Di venerdì 30 settembre 2022) Si ferma Casperall’Atp. Il numero 2 al mondo è stato sconfitto 6-2 3-6 6-2 da Yoshihito, numero 56 Atp, nei quarti di finale sul cemento sudcoreano. Parte male la giornata del norvegese con il giapponese che strappa il servizio in apertura di primo set. Il secondo break arriva al quinto gioco alla seconda occasione utile. La reazione diarriva nel secondo set: cancella due palle break al quinto game e strappa il servizio anel gioco successivo. Al terzo però è il giapponese a sorridere dopo un’ora e 57 di gioco. Ritiro per Camerona causa di un’indisposizione. Passa quindi alle semifinali l’americano Jenson Brooksby che giocherà contro Shapovalov, reduce dalla vittoria per 6-2 6-2 contro Radu Albot in un’ora a tredici. SportFace.

Tennis Una prestazione quasi povera di macchie per rispedire al mittente le problematiche ... Fatica decisamente più del previsto anche il numero uno del seeding nel '250' di. Casper Ruud, ...Il norvegese, finalista del Roland Garros e degli US Open è impegnato in questi giorni nell'di. Grazie alla vittoria del secondo turno in tre set su Nicolas Jarry si è garantito la chance ... ATP Seoul: Ruud vince all’esordio e si qualifica matematicamente per le ATP Finals Atp Seoul, fuori Ruud: vince Nishioka in tre set. Si ritira Norrie. Ecco i risultatii di giornata sul cemento sudcoreano ...Djokovic al rientro nel circuito maggiore batte nettamente Pablo Andujare. Niente da fare parallelamente per Paolini nel '250' di Parma ...