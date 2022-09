Atp 500 Astana 2022: Nardi al via nelle qualificazioni, in caso di finale possibile ostacolo Goffin (Di venerdì 30 settembre 2022) Luca Nardi al via nelle qualificazioni al tabellone principale del torneo Atp 500 di Astana 2022. L’azzurro classe 2003 cercherà l’agognato pass per il main draw del prestigioso torneo su cemento in Kazakistan, ma i due turni sembrano assai complicati. Il primo, va detto, non è insormontabile contro la wild card Medjedovic. Se l’italiano dovesse battere il serbo, nel turno decisivo per entrare nel tabellone principale potrebbe trovare uno tra David Goffin, e nonostante tutto sarebbe un avversario duro, o l’idolo di casa Denis Yevseyev. QUI IL TABELLONE COMPLETO DELLE QUALI SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Lucaal viaal tabellone principale del torneo Atp 500 di. L’azzurro classe 2003 cercherà l’agognato pass per il main draw del prestigioso torneo su cemento in Kazakistan, ma i due turni sembrano assai complicati. Il primo, va detto, non è insormontabile contro la wild card Medjedovic. Se l’italiano dovesse battere il serbo, nel turno decisivo per entrare nel tabellone principale potrebbe trovare uno tra David, e nonostante tutto sarebbe un avversario duro, o l’idolo di casa Denis Yevseyev. QUI IL TABELLONE COMPLETO DELLE QUALI SportFace.

solotenispicks : #ChallengerBuenosAires ???? Renzo Olivo - Camilo Ugo Carabelli Camilo Ugo Carabelli (To Win Match) @ 1.500 1/10 Bet3… - livetennisit : ATP 500 Astana: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Luca Nardi - livetennisit : ATP 500 Tokyo: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana - Tennis_Ita : ATP 500 Astana: Sonego non ci sarà - testatralenuvol : RT @ironicamania: “Alcune persone dicono che l’aria prima di una catastrofe sia diversa. Simone, invece, direbbe di non saper rispondere.”… -