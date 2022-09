Atletica | Yeman Crippa torna in gara a Trento dopo l’oro europeo

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 settembre 2022)a correreil magico oro nei 10000 metri agli Europei di Monaco di Baviera. Il fondista azzurro sarà il fiore all’occhiello del Giro del Sas che si svolgerà sabato alle ore 18.30 a, la città in cui è cresciuto. La classica giunge alla sua 75° edizione e il percorso si snoda per le strade del capoluogo trentino ed è di poco superiore ai dieci chilometri.sarà inanche a Forlì il sabato successivo, 8 ottobre, per un altra dieci chilometri. L’obiettivo per l’ateta delle Fiamme Oro è il podio, provando a migliorare il terzo posto raggiunto quattro anni fa. L’atleta allenato da Massimo Pegoretti avrà di fronte un rivale prestigioso come l’etiope campione in carica Muktar Edris, due volte oro mondiale dei 5000 a Londra e Doha e già ...