Atletica, intervento per Antonella Palmisano: “Adesso posso ricominciare a sognare per gli anni futuri” (Di venerdì 30 settembre 2022) La campionessa olimpica della 20 km di marcia Antonella Palmisano è stata operata ieri all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna: l’intervento si è reso necessario per cercare di risolvere i problemi fisici che hanno costretto l’azzurra nel 2022 a saltare sia i Mondiali di Eugene che gli Europei di Monaco di Baviera. Gli obiettivi dell’atleta allenata da Patrizio Parcesepe sono ora i Mondiali di Budapest di agosto 2023 e le Olimpiadi di Parigi 2024. Così al sito federale il medico Andrea Billi: “L’atleta è stata sottoposta ad intervento di rimozione di setto fibroso inglobante il nervo sciatico nello spazio gluteo profondo dell’anca sinistra. L’equipe chirurgica diretta dal dottor Dante Dallari ha espresso parere positivo sull’andamento dell’intervento. L’atleta dovrà osservare un periodo di riposo di ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) La campionessa olimpica della 20 km di marciaè stata operata ieri all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna: l’si è reso necessario per cercare di risolvere i problemi fisici che hanno costretto l’azzurra nel 2022 a saltare sia i Mondiali di Eugene che gli Europei di Monaco di Baviera. Gli obiettivi dell’atleta allenata da Patrizio Parcesepe sono ora i Mondiali di Budapest di agosto 2023 e le Olimpiadi di Parigi 2024. Così al sito federale il medico Andrea Billi: “L’atleta è stata sottoposta addi rimozione di setto fibroso inglobante il nervo sciatico nello spazio gluteo profondo dell’anca sinistra. L’equipe chirurgica diretta dal dottor Dante Dallari ha espresso parere positivo sull’andamento dell’. L’atleta dovrà osservare un periodo di riposo di ...

