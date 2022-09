Atalanta, Ruggeri: «Possiamo arrivare in Champions. Fiorentina? Dobbiamo sfruttare la nostra compattezza» (Di venerdì 30 settembre 2022) Matteo Ruggeri, difensore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni de L’Eco di Bergamo sull’inizio di stagione e la sfida contro la Fiorentina Matteo Ruggeri, difensore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni de L’Eco di Bergamo sull’inizio di stagione e la sfida contro la Fiorentina. «Oggi siamo una squadra più solida. Da quando sono tornato non ho visto grandi diversità ambientali. Nella situazioni difficili riusciamo a fare prestazioni importanti come Roma. Fiorentina? Cercheremo di sfruttare il nostro gioco e la compattezza difensiva. Possiamo arrivare in Champions». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Matteo, difensore dell’, ha parlato ai microfoni de L’Eco di Bergamo sull’inizio di stagione e la sfida contro laMatteo, difensore dell’, ha parlato ai microfoni de L’Eco di Bergamo sull’inizio di stagione e la sfida contro la. «Oggi siamo una squadra più solida. Da quando sono tornato non ho visto grandi diversità ambientali. Nella situazioni difficili riusciamo a fare prestazioni importanti come Roma.? Cercheremo diil nostro gioco e ladifensiva.in». L'articolo proviene da Calcio News 24.

